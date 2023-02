POL-LB: Sindelfingen - Maichingen: Mehrere Diebstähle von Toyota-Katalysatoren

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr kam es in der Horber Straße in Herrenberg, an der Kreuzung zur Hindenburgstraße und der Nagolder Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem hinterlassenen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Eine 53-jährige VW-Lenkerin stand links neben einem bislang unbekannten Lkw-Lenker an einer roten Lichtzeichenanlage. Als der Lkw bei Grün losfuhr, streifte er mit der hinteren ...

