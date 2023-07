Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen hebelten zwischen Sonntag 12:00 Uhr und Montag 09:20 Uhr (02./03.07.2023) ein Fenster eines Lebensmittelgeschäfts in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie aus der Kasse rund 300 Euro Bargeld. Die Höhe des Sachschadens am Einstiegsfenster ist noch nicht bekannt.

