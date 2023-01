DPolG Niedersachsen

DPolG Niedersachsen: MP Weil schiebt Erhöhung und Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage in nächste HH-Klausur

DPolG-Chef Patrick Seegers zur Hinhaltetaktik der Landesregierung:

Hannover (ots)

"Es ist schon befremdlich, wenn vor der Wahl Versprechungen gemacht werden und dann plötzlich auffällt, dass dafür das Geld fehlt. Die Koalition muss sich die Frage stellen, ob sie ihre Polizei, gerade nach den Silvesterkrawallen, wirklich so behandeln will. Die Erhöhung und Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage sind kein Geschenk, sondern monetäre Wertschätzung demokratiestützender Aufgaben. Sie werden auch als Beitrag benötigt, um die Attraktivität des Berufes zu verbessern. Die unzureichenden Bewerberzahlen für die Polizei sind ein deutliches Signal an die Politik", betonte Seegers. Die Frage beim abermaligen Aufschieben ist also: Wertschätzung oder Werteverfall liebe Landesregierung?

