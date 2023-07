Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kleinwagen nach Unfallflucht in Gladenbach gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Kleinwagen mit frischem Unfallschaden gesucht

Nach einer Unfallflucht von Dienstag (04.07.2023) in der Kreuzstraße in Gladenbach bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Eine bislang unbekannte Autofahrerin war gegen 16.05 Uhr auf der Wilhelmstraße unterwegs und wollte nach links in die Kreuzstraße abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem VW einer 66-Jährigen zusammen, die auf der Kreuzstraße unterwegs war. Ohne ihren rechtlichen Pflichten nachzukommen, fuhr die Unbekannte einfach weiter. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich an dem unbekannten Auto, vermutlich ein Citroen C2 oder Smart, gestohlene Kennzeichen. Auf der rechten Fahrzeugseite dürften sich an dem Kleinwagen frische Unfallspuren bzw. blaue Fremdfarbe befinden. Eine Zeugin gab zudem an, dass an dem PKW offenbar der linke Außenspiegel fehlt. Die Autofahrerin ist etwa 40-50 Jahre alt, kräftig und hat schulterlange, rot gefärbte Haaren. Sie trug eine Brille. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Wem ist der beschreibene PKW mit dem frischen Unfallschaden auf der rechten Seite aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Frau geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf unter Tel. 06461/ 92950 entgegen.

