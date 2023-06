Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aggressor schlägt unvermittelt auf Bundespolizisten ein

Hagen - Mettmann (ots)

Am gestrigen Abend (19. Juni) soll ein Mann im Hauptbahnhof Hagen Passanten streitsüchtig angegangen haben. Die alarmierten Bundespolizisten attackierte er plötzlich mit Faustschlägen. Diese setzten Pfefferspray ein.

Gegen 21 Uhr meldete sich der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn bei der Bundespolizei und gab an, dass sich an einem Bahnsteig im Hagener Hauptbahnhof eine aggressive Person aufhalten würde. Der Mann würde absichtlich Reisende anrempeln und Streit suchen. Zudem sei er mehrfach in den Gleisbereich gestiegen und dann wieder auf den Bahnsteig geklettert. Am Treppenaufgang zum Bahnsteig (Gleis 18) konnten die Bundespolizisten den 40-Jährigen antreffen. Der Bahnmitarbeiter rief den Beamten zu, dass es sich bei dem Mann um den Randalierer handeln würde. Die Polizisten forderten den Deutschen auf, stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam er allerdings nicht nach. Erst als ein Beamter sich ihm in den Weg stellte, hielt der Mann an.

Die Einsatzkräfte befragten ihn zu seinen Ausweisdokumenten. Darauf reagierte er jedoch nicht, sondern holte unvermittelt zu einem Faustschlag in das Gesicht eines Beamten aus. Dieser konnte abgewehrt werden, dabei fiel jedoch die Brille des Polizisten zu Boden. Wenige Sekunden später schlug er erneut zu. Daraufhin setzten die Beamten das Pfefferspray ein und konnten den Mann aus Mettmann dann fesseln.

Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache entschuldigte sich der 40-Jährige mehrmals für sein vorheriges Verhalten und gab seiner ehemaligen Lebensgefährtin die Schuld daran. Seine Augen wurden unverzüglich durch Bundespolizisten ausgespült. In seiner Umhängetasche fanden die Einsatzkräfte seinen Personalausweis auf. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit zwei Promille erheblich alkoholisiert war.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell