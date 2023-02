Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag gegen 22:05 Uhr beschädigten unbekannten Täter mehrere Fensterfronten des Gebäudes der Hochschule Osnabrück/ Campus Lingen, indem sie diese mit Steinen einwarfen. Hierbei verwendete die Täter vermutlich Steine aus dem Gleisbett der angrenzenden Bahnanlage. Zudem kam es in unmittelbaren Nähe zu einer Sachbeschädigung an einem Verteilerkasten und der missbräuchlichen Benutzung eines Defibrillators. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

