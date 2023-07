POL-MR: Polizeibeamten rassistisch beleidigt + Verbotene Grußformen + Automat aufgehebelt + Werkzeug entwendet + Hebelversuche + Fahrradfahrer verursacht Schaden und flüchtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Biedenkopf-Wallau: Polizeibeamten rassistisch beleidigt

Eine Polizeistreife befand sich am Samstagabend, 15. Juli, in Wallau im Einsatz, da ein Paar sich verbal in die Haare bekommen hatte und die Polizei hinzugerufen wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung beleidigte der Mann auf rassistische Weise einen der zwei Polizeibeamten, der einen Migrationshintergrund hat. Eine entsprechende Anzeige war die Folge.

Marburg: Verbotene Grußformen

Oberkörperfrei, mit etlichen Tattoos sichtbar, kurz rasierte Haare und teilweise offenbar pöbelnd und eine verbotene Grußform zeigend fiel eine Gruppe von Männern am Sonntag, 16. Juli, gegen 0.10 Uhr im Steinweg auf. Der hinzugerufenen Polizei gelang es, zwei Tatverdächtige im Alter von 33 und 41 Jahren, beide aus Marburg, zu ermitteln. Dennoch bitten die Ermittler weitere Zeugen der Vorfälle, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg: Automat aufgehebelt

Etwa 3.000 Euro hoch ist der Schaden an einem Zigarettenautomaten, den Unbekannte am Montag, 17. Juli, zwischen 4.30 Uhr und 6 Uhr in der Nonnengasse aufhebelten. Ob die Diebe anschließend an das enthaltene Geld oder die Kippen drankamen, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Marburg sucht Zeugen: Wer hat im genannten Zeitraum Personen an dem Automaten hantieren sehen? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Werkzeug entwendet

Werkzeug und Arbeitsgeräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte aus einem zu einer Gärtnerei gehörenden Gewächshaus in der Cappeler Straße. Zwischen Freitag, 14. Juli, 12.45 Uhr, und Montag, 6 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gewächshaus und von dort aus in die angrenzenden Büro- und Lagerräume. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Wittelsberg: Hebelversuche

Mehrere Hebelspuren an der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Holzhäuser Straße ließ ein Einbrecher zurück, der offenbar an der Tür scheiterte. Der Diebstahlsversuch ereignete sich irgendwann zwischen Samstag, 15. Juli, und Montag, 21 Uhr. Die Marburger Kripo bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Fahrradfahrer verursacht Schaden und flüchtet

Ein Mann in rosafarbener Sportbekleidung touchierte am Montag, 17. Juli, offenbar einen geparkten schwarzen VW Passat in der Brießelstraße und fuhr anschließend gegen 18 Uhr einfach weiter. Einem Zeugen fiel auf, wie der Radfahrer noch mit einem Pfosten kollidierte, stürzte und letztlich in Richtung Steinweg wegfuhr. Zum Radfahrer ist lediglich bekannt, dass er groß und sehr schlank sein soll. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Stadtallendorf, Telefonnummer 06428/93050, entgegen.

