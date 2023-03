Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener greift Vater und Sohn an

Bad Lobenstein (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Freitagabend, 10.03.2023, in der Bad Lobensteiner Heinrich-Behr-Straße. Ohne erkennbaren Grund ging hier gegen 21:00 Uhr ein 45-Jähriger zunächst auf einen 29-jährigen Mann los und verletzte diesen leicht. Dem Jüngeren gelang es folglich seinen Vater zu verständigen, woraufhin der 45-Jährige auch diesen attackierte und der Vorfall letztendlich in einem Handgemenge endete. Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Angreifer verbal aggressiv und musste zunächst mittels Handschellen fixiert werden. Als sich dieser wieder beruhigte, konnte er seiner Ehefrau übergeben werden, ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,05 Promille. Vater und Sohn erlitten bei dem Übergriff nur leichte Verletzungen und konnten nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung in 2 Fällen sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell