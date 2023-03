Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 06.03.2023 ereignete sich um 21:50 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße in Saalfeld ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Verletzt wurde hierbei niemand. In der weiteren Folge fuhren beide Unfallbeteiligte auf den Parkplatz des Norma-Marktes in der Kulmbacher Straße. Hier wurden jedoch keine Personalien ausgetauscht. Der Unfallverursacher verließ kurz den Parkplatz und bat den Geschädigten zu warten. Als der Verursacher zurückkam, hatte der Geschädigte den Parkplatz bereits verlassen. Bei dem Fahrzeug des Geschädigten handelt es sich um einen weißen Pkw mit Saalfelder Kreiskenner. Wer Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallbeteiligten machen kann, wird gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst der LPI Saalfeld unter 03671-561210 in Verbindung zu setzen.

