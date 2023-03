Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann schlägt Tür ein und zeigt den Hitlergruß

Steinach (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr randalierte ein 34-jähriger Mann an einem Haus. Beim Eintreffen der Polizisten war der Mann an der Hand verletzt, da er eine Glastür einschlug. Während der Maßnahmen der Beamten zeigte der Beschuldigte den Hitlergruß und äußerte "Heil Hitler". Der 34-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 2,9 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Beschuldigte muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

