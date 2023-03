Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann bespuckt Frau und kommt in Gewahrsam

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tage gegen 12:00 Uhr beleidigte ein 50-Jähriger mehrere Frauen in einem Laden in der Bahnhofstraße in Sonneberg. Des Weiteren bespuckte der Mann die Frauen. Als die Polizei eintraf, wies der Mann einen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille auf. Nach Erhebung der relevanten Daten wurde der Beschuldigte durch die Polizeibeamten mittels eines Platzverweise aus dem Bereich des Ladens sowie dessen Umgebung verwiesen. Da der 50-Jährige den Platzverweis nicht nachkam und weiter um sich spuckte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell