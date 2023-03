Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

B90N Abzweig Sundremda (ots)

Am 07.03.2023 gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der B90N auf Höhe des Abzweiges Sundremda informiert. Ein Dacia, welcher als 2-Sitzer ausgeschrieben war, verunfallte auf schneebedeckter Straße. An dem Auto waren Sommerreifen montiert. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen, von denen zwei sich im Laderaum befanden und somit keinen Sitz oder Sicherheitsgurt hatten. Die Personen, welche ungesichert mitfuhren, wurden schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Fahrer und Beifahrer blieben leicht verletzt und wurde zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und abgeschleppt.

