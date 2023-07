Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg- Bauerbach: Versuchter Raub bei Privatverkauf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Eine 36-jährige Marburgerin bot über ein Kleinanzeigenportal ein iPhone zum Verkauf an und verabredete sich am Samstag, 15. Juli, mit einem Interessenten bei ihr zu Hause. Der Interessent erschien in Begleitung eines weiteren Mannes und unterhielt sich kurz mit der 36-Jährigen, die gemeinsam mit ihrem Mann im Vorgarten stand. Als sie das für 1.650 Euro angebotene iPhone in die Hand nahm, sprühte einer der Männer plötzlich ihrem Ehemann Pfefferspray ins Gesicht. Der Ehemann zog seine Frau in das Haus zurück und schloss die Tür, die zwei Unbekannten flüchteten ohne Beute. Einer von ihnen soll vermutlich deutsch gewesen sein und ist etwa 25 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß. Er ist schlank, hatte blonde, gelockte Haare, trug eine Brille und sprach Deutsch. Der zweite Mann wird als "Südländer" beschrieben, ist etwa 170cm groß, ebenfalls schlank, mit schwarzen Haaren, die zum Zopf gebunden waren. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall in der Bauerbacher Straße gegen 18.15 Uhr beobachtet? Wem sind die zwei wegrennenden Männer aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem möglicherweise genutzten Fahrzeug der beiden Männer machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

