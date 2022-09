POL-MK: Reifen an Ford Transit zerstochen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Eine 78-Jährige führte am Montagnachmittag, gegen 13:00 Uhr, Arbeiten in ihrem Vorgarten durch, als sie durch einen unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann gab an Probleme mit seinem Auto zu haben und Hilfe zu benötigen. Die Seniorin lehnte ab und ging durch ihre offen stehende Kellertür ins Haus. Der unbekannte Mann entfernte sich. Im Haus nahm sie in der Folge Geräusche aus dem Obergeschoss wahr. Im Flur traf sie auf einen 20 bis 25 ...

