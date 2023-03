Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus unverschlossenem Lagerraum

St.Katharinen (ots)

In der Zeit vom 23.03. - 24.03. entwendeten unbekannte Täter aus einem Lagerraum eines Einfamilienhauses in St. Katharinen / Zum Hügel div. Angeln, Angelzubehör, Angelrollen und diverse Schnapsflaschen im Gesamtwert von ca. 3000EUR.

Wer verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere Fahrzeuge gemacht hat, meldet dies bitte an die Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 oder per E-Mail an PILinz.Wache@Polizei.RLP.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell