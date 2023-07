Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Achtung! Aktuell rufen Betrüger in Marburg an! + Stolperfalle gespannt + Münzautomat aufgebrochen + Geldspielautomaten geknackt + Angegriffen und geflüchtet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Achtung! Aktuell rufen Betrüger in Marburg an!

Mehrere Marburger teilten der Polizei mit, in den letzten Stunden Anrufe von Betrügern erhalten zu haben. Bislang liegen der Polizei nur Meldungen zu Versuchen vor, es kam wohl noch zu keiner Geldübergabe. Damit das so bleibt, bittet die Polizei darum, mit Freunden, Verwandten und Nachbarn über die Betrugsmaschen zu sprechen! Heute nutzten die Betrüger die Masche "Schockanruf" in Verbindung mit "Falscher Polizeibeamter": Den angerufenen Personen wird geschildert, dass ein Verwandter einen schweren Unfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer Haft wäre nun die Zahlung einer Kaution nötig. Begleitet wird die Schilderung oft noch von einer weinerlichen Stimme, die angeblich von der Verwandten kommt. Hierbei handelt es sich um Betrug!! Gehen Sie nicht auf Forderungen ein!

Marburg: Münzautomat aufgebrochen

In einem Mehrfamilienhaus im Steinweg brach ein Dieb im Keller den Münzautomaten für die Waschmaschinen und Wäschetrockner auf und beschädigte diesen dadurch massiv. Der Schaden beträgt etwa 550 Euro, das entwendete Münzgeld dürfte sich auf 50 bis 80 Euro belaufen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag, 14. Juli, 18.30 Uhr, und Samstag, 14 Uhr. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Geldspielautomaten geknackt

Diebe machten sich in der Temmlerstraße an zwei Geldspielautomaten in einer Gaststätte zu schaffen. Zwischen 1 Uhr und 17 Uhr am Dienstag, 18. Juli, verschafften sie sich zunächst gewaltsam Zutritt zur Gaststätte, hebelten einen Geldspielautomaten auf und nahmen das enthaltene Bargeld an sich. Auch einen zweiten Automaten gingen sie an, ließen dann aber aus unbekanntem Grund davon ab und flüchteten. Die Höhe des Schadens und des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Angegriffen und geflüchtet

Mehrere Personen griffen am Sonntag, 16. Juli, einen 51-jährigen Mann aus Stadtallendorf an, der sich alleine zu Fuß am Aufgang der Bahnhofsunterführung in Richtung Niederkleiner Straße befand. Offenbar völlig unvermittelt sprang gegen 2.35 Uhr einer der Unbekannten dem Mann auf den Rücken. In der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung drückte ein anderer ihm einen Finger in die Augenhöhle. Ohne ersichtlichen Grund ließen die Personen dann von ihm ab und flüchteten über die Unterführung in unbekannte Richtung. Zur Beschreibung ist bislang nur bekannt, dass es sich um insgesamt vier Personen gehandelt hat. Alle waren dunkelhäutig, einer trug ein Achselshirt/ Muskelshirt, das in der Auseinandersetzung zerriss. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise: Wem sind zur Tatzeit Personen in der Nähe aufgefallen? Wer kann diese beschreiben oder angeben, wo sie sich aufgehalten haben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell