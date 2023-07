Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Stadtallendorf- Schweinsberg: Folgemeldung Geldautomatensprengung

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute Morgen gegen 3.20 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in der Straße Im Froschwasser.

Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten die Täter offenbar an kein Geld. Zudem ist inzwischen bekannt, dass sie mindestens zu dritt am Tatort zugange waren. Bislang liegen keine Angaben zur Personenbeschreibung oder zum möglichen Fluchtfahrzeug vor. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der entstandene Schaden am Automaten und am Gebäude insgesamt im sechsstelligen Bereich liegen, die Gebäudestatik ist nicht beeinträchtigt. Die Kriminalpolizei bittet weiter um Zeugenhinweise: Wem sind zwischen 01 Uhr und 4 Uhr Personen in der Bank oder in unmittelbarer Nähe aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

