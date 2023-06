Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drogen am Steuer/Anzeigen gegen vier Männer

Gelsenkirchen (ots)

Immer wieder fallen bei allgemeinen Verkehrskontrollen Menschen auf, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen und dadurch sich und andere gefährden. Am Mittwoch, 28. Juni 2023, sind der Polizei Gelsenkirchen zwischen 16.30 Uhr und 20.10 Uhr gleich vier Männer im Alter zwischen 29 und 37 Jahren aufgefallen. Sie alle wurden im Stadtteil Schalke im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen angehalten. Zwei von ihnen waren mit einem E-Scooter unterwegs, die beiden anderen jeweils mit einem Auto. Bei allen Kontrollen erlangten die Beamten den begründeten Verdacht, dass die Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen. In zwei Fällen fielen entsprechende freiwillige Vortests vor Ort positiv aus. Bei einem der Verdächtigen, einem 34 Jahre alten niederländischen Autofahrer, war der Test vor Ort nicht möglich. Ein 37 Jahre alter Gelsenkirchener verweigerte den freiwilligen Test vor Ort. In allen Fällen ordneten die Beamten Blutproben an, die von einem Arzt auf einer Polizeiwache entnommen wurden. Allen Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Niederländer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung erbringen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Der 37 Jahre alte Scooter-Fahrer verhielt sich während der Kontrolle den Beamten gegenüber respektlos und beleidigte sie, so dass er sich neben dem Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auch noch wegen Beleidigung verantworten muss.

