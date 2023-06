Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendiebe auf frischer Tat festgenommen - Tatbeute sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Der Ladendetektiv eines Supermarktes auf der Dessauer Straße in Ückendorf beobachtete am Dienstag, 27. Juni 2023, gegen 19.30 Uhr drei Männer dabei, wie sie eine große Anzahl von hochwertigen Pflegeprodukten, Kaffee und diversen Lebensmitteln auf mehrere Einkaufstüten verteilten. Dann verließen zwei der tatverdächtigen Männer den Supermarkt, ohne die Produkte zu bezahlen, und begaben sich zu einem Auto. Der Ladendetektiv verfolgte das Auto bis zum Heinrichplatz, wo er beobachtete, wie die Männer die zuvor gestohlenen Waren in Einkaufstüten aus dem Kofferraum in eine Garage trugen. Eine hinzugerufen Polizeistreife kontrollierte die beiden Tatverdächtigen, sowie einen 31-jährigen Gelsenkirchener, der sich ebenfalls an der Garage aufhielt. Dieser Mann gab an, dass er beauftragt worden war, die Waren für den weiteren Verkauf auf verschiedenen Märkten abzuholen. Bei der Personenkontrolle konnten die beiden vermeintlichen Ladendiebe keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen, weshalb sie für Anschlussmaßnahmen zur Polizeiwache gebracht wurden. In der besagten Garage wurden zahlreiche Gegenstände festgestellt, die als potenzielles Diebesgut zu bewerten sind und deshalb sichergestellt wurden. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren wegen Bandendiebstahls und gegen den Gelsenkirchener wegen gewerbsmäßiger Hehlerei eingeleitet. Der dritte flüchtige Ladendieb war circa 30 bis 35 Jahre alt, von stabiler Statur, trug eine kurze Jeanshose und ein blaues T-Shirt der Marke "Nike". Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell