Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr waren am Dienstag, 27. Juni 2023, auf der Kreuzung Münsterstraße/Cranger Straße in Erle im Einsatz. Gegen 16.25 Uhr fuhr dort ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf eine rot zeigende Ampel auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Resse zu. Zeugen gaben an, dass der Gelsenkirchener dabei auf ein Motorrad auffuhr, dass bereits vor ihm an der Ampel stand. Der 59 Jahre alte Fahrer des Motorrades verletzte sich durch den Aufprall schwer. Rettungskräfte brachten den Mann aus Arneburg zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten sicherten Spuren. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrtüchtig. An ihnen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell