Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbrüche in Vereinsheime

Schwarzerden und Alsweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Schwarzerden eingebrochen. Nachdem sie zunächst versucht hatten das Gitter eines Fensters aufzuhebeln, sind sie augenscheinlich über ein anderes eingeschlagenes Fenster eingestiegen. In der gleichen Nacht wurde eine weiteres Vereinsheim in Alsweiler angegangen. Hier hebelten die Unbekannten zwei Türen auf, fanden allerdings leere Lagerräume vor. Somit entwendeten die Täter in beiden Fällen augenscheinlich nichts, verursachten bei ihren Taten dennoch Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell