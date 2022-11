POL-WND: Einbruch in Sportheim in Alsweiler

Freisen (ots) - Am 22.10.2022, 16.10 Uhr, wurde in der Brückenstraße ein geparkter Audi A 4 von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Diesen Verkehrsunfall hatte ein namentlich nicht bekannter Zeuge beobachtet und die Geschädigte auf den Schaden an ihrem Fahrzeug auch grob in Kenntnis gesetzt. Im Nachhinein entstanden aber noch weitere Fragen zum genauen Unfallhergang an diesen Zeugen. Daher wird dieser Zeuge gebeten ...

