POL-MR: Trickdiebe erfolgreich + Dieb vorläufig festgenommen

Kirchhain: Trickdiebe erfolgreich

Zwei unbekannte Männer gaben sich am Freitag, 21. Juli, für Mitarbeiter vom Wasserwerk aus und schafften es mit dieser Legende, sich Zutritt zu mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße zu verschaffen. Während sie zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr einer älteren Bewohnerin gegenüber vorgaben, die Wasserinstallationen nach einem angeblichen Rohrbruch zu überprüfen, hielt sich einer von ihnen in der Küche und der andere im Bad auf. Unbemerkt schafften es der Mann im Bad jedoch, sich ins Schlafzimmer zu begeben und einen versteckten Tresor zu entwenden. Das darin enthaltene Bargeld hat zusammen mit dem ebenfalls dort aufbewahrtem Schmuck einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Zudem entwendeten die Täter noch unbemerkt zwei Schlüssel. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst später, als die Diebe längst über alle Berge waren. In den zwei anderen Wohnungen fehlte bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen die zwei Diebe vielleicht aufgefallen sind: Beide sind männlich und werden mit "mitteleuropäischem Erscheinungsbild" beschrieben. Einer von ihnen war etwa 160 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt, korpulent, mit einem runden Gesicht, kurzen Haaren und einer braunen Hautfarbe. Er sprach fließend Deutsch mit einem vermutlich bayrischen Dialekt und trug einen schwarzen Overall. Der zweite war jünger, etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 170cm groß. Er hatte schwarze, nach hinten gekämmte Haare und trug eine schwarze Weste über einem T-Shirt, außerdem hatte er eine Tasche und Werkzeug dabei. Wem sind sie Personen aufgefallen? Wer weiß, woher die Personen kamen, wohin sie gegangen sind oder welches Fahrzeug sie möglicherweise genutzt haben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Dieb vorläufig festgenommen

Den Diebstahl von Bargeld aus einem Münzautomaten in der Waschküche verhinderte ein Bewohner am Samstag, 22. Juli. Gegen 14.30 Uhr hörte der Zeuge ungewöhnliche Geräusche aus dem Keller des Mehrfamilienhauses in der Wettergasse und bemerkte bei der Nachschau Hebelspuren am Münzautomaten. Zudem entdeckte er einen 19-Jährigen, der sich noch erfolglos versteckt hatte. Der Zeuge übergab ihn an eine hinzugerufene Polizeistreife, die den bereits bekannten, im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnenden Mann nach ersten Maßnahmen vor Ort entließ. Ob er auch für die Begehung ähnlicher Taten aus den letzten Wochen verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

