Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr in der Brunnenbergstraße. Der 34-jährige Lenker eines E-Scooters befuhr die Strecke in Richtung Hohenzollernstraße, als ihm ein aus der Fürstin-Margarete-Straße kommender Autofahrer die Vorfahrt nahm. Durch die folgende Kollision stürzte der Rollerfahrer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nachdem er eine Behandlung zunächst ablehnte und mit dem Pkw-Lenker, der sich nach dem Befinden des Mannes erkundigte, keine Personalien austauschte, verstärkten sich die Schmerzen später und der 34-Jährige musste schließlich doch die Hilfe eines Rettungswagens in Anspruch nehmen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Pkw-Lenkers geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Krauchenwies

Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

In die Habsthaler Straße rückten am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei aus. Ein Zeuge hatte im Vorbeifahren Rauch aus einer Wohnung wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Wie sich herausstellte, führte vermutlich ein technischer Defekt am Backofen zu der Rauchentwicklung. Die Feuerwehr belüftete die Räumlichkeiten, in denen nach aktuellem Stand kein nennenswerter Schaden entstand. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mengen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war ein 30-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntagvormittag bei Mengen überprüft wurde. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Ebenso strafrechtlich verantworten wird sich die 50-jährige Fahrzeughalterin müssen, da sie die Fahrt des 30-Jährigen mit ihrem Pkw zuließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell