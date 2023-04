Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Gartenhauses auf Parzelle im Kleingartenverein in Nordenham ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02.04.2023, geriet gegen 01:00 Uhr ein Gartenhaus im Kleingartenverein "Wasserturm", Am Wasserturm in Nordenham, in Brand und wurde in Teilen zerstört. Nachdem durch Mitglieder des Kleingartenvereines der Brand auf einer Parzelle des Vereines mitgeteilt worden war, stand der vordere Anbau des betroffenen Gartenhauses bei Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte bereits im Vollbrand. Durch den Löscheinsatz der mit 40 Kräften vor Ort befindlichen Feuerwehren aus Nordenham und Abbehausen konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden, während der Anbau allerdings komplett niederbrannte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Zeugen des Vorfalls, die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell