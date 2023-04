Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- u. Betäubungsmitteleinfluss in Ahlhorn (Gem. Großenkneten)

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02.04.23, unternahm gegen 01:00 Uhr ein 26-jähriger Ahlhorner in Ahlhorn vergeblich den Versuch, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Eine Besatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn beabsichtigte, den Pkw in der Zeppelinstraße zu kontrollieren, woraufhin der Fahrzeugführer seinen Pkw erheblich beschleunigte, um sich der Kontrolle offensichtlich zu entziehen. Letztlich konnte der Pkw, nachdem er für wenige Sekunden außer Sicht geraten war, in der Dr.-Eckener-Straße am Straßenrand stehend wieder festgestellt werden. Dabei stieg der beschuldigte Fahrzeugführer in dem Moment aus, ging um den Pkw herum und setzte sich hinten rechts auf die Rückbank des Pkw. Im Rahmen der dann folgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Zudem wurden im Fahrzeuginneren noch geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den Beschuldigten, dem eine Blutprobe entnommen wurde, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

