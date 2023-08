Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wilhelmsdorf

Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbrand

Bei Lengenweiler ist am Sonntag gegen 16.30 Uhr ein landwirtschaftliches Gespann ausgebrannt. Der Traktor mit Ballenpresse war mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen, die auf das angrenzende Feld überzugreifen drohten, nach gut einer Stunde löschen. Im Anschluss kühlten die Wehrleute das Fahrzeugwrack. Der Sachschaden wird auf rund 240.000 Euro beziffert, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die L 288 musste während der Löscharbeiten zwischen Lengenweiler und dem Abzweig nach Guggenhausen bis gegen 19.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

Bad Waldsee

Katze ausgewichen - Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro hat das Ausweichmanöver eines 55-jährigen Autofahrers am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Rossberger Straße zur Folge gehabt. Der Mann wich eigenen Angaben zufolge einer Katze auf der Fahrbahn aus. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte gegen eine Mauer und ein Gebüsch neben der Straße. Der Audi des 55-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Katze kam offenbar mit dem Schrecken davon.

Bad Waldsee

Radfahrer stoßen zusammen

Zwei Radfahrerinnen sind am Sonntag gegen 11 Uhr an der Kreuzung der Molitorstraße mit der Jörg-Zürn-Straße zusammengestoßen. Beide Frauen stürzten bei der Kollision und verletzten sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. An ihren Fahrrädern entstand geringer Sachschaden. Da der Unfall erst später bei der Polizei gemeldet worden war, haben die Beamten die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Amtzell

Fahrzeug streift Fußgänger - Handgreiflichkeiten sind die Folge

Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, haben Beamte des Polizeipostens Vogt gegen einen 37-Jährigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntag kurz nach 17.30 Uhr einen 43-Jährigen mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs gestreift zu haben. Erbost über die Fahrweise trat der 43-Jährige daraufhin mit dem Fuß gegen die Türe des Wagens. Der 37-Jährige stieg aus und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust gegen den Kopf. Dieser erlitt leichte Verletzungen, an dem Pkw entstand unterdessen kein Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall sowie etwaigen Hintergründen dauern derzeit an.

Isny

Gestohlener Motorroller taucht wieder auf - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in der Straße "An der Felderhalde" einen Motorroller des Herstellers Honda gestohlen. Am Sonntagvormittag fand eine Anwohnerin der Spitalstraße den Roller auf ihrem Grundstück und verständigte die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass der Motorroller von den Tätern nur geschoben wurde und nicht in Gang gesetzt werden konnte. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich beim Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 melden.

Leutkirch

Polizei stoppt fahruntüchtige Fahrer

Drei Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug aufgrund Alkohol- und Drogenkonsums nicht mehr hätten fahren dürfen, hat die Polizei am Sonntag gestoppt. Kurz nach Mitternacht kontrollierten die Beamten einen 70-jährigen Pkw-Lenker im Seelhausweg. Da von dem 70-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch ausging und ein Vortest eine Alkoholisierung von über einem Promille ergab, musste der Mann im Krankenhaus Blut abgeben. Eine 45 Jahre alte Fahrradfahrerin fiel den Polizisten gegen 2 Uhr im Stadtgebiet auf, weil sie ohne Licht unterwegs war. Im Gespräch mit der Radlerin stellten die Beamten auch bei ihr deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Auch sie musste die Polizeistreife ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Eine Streife der Verkehrspolizei stoppte kurz nach 15 Uhr auf der A 96 einen 38-jährigen Autofahrer, bei dem sie deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum wahrnahm. Auch er musste Blut abgeben. Alle drei Fahrzeuglenker durften ihre Fahrt nicht fortsetzen und müssen nun mit einer Anzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

