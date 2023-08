Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung mit Pfefferspray

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen Mitternacht in einer Gaststätte in der Friedrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat ein 36-jähriger alkoholisierter Gast einen 35-jährigen Angestellten der Gaststätte sowie weitere Gäste körperlich angegangen. Der Angestellte setzte hierauf ein Tierabwehrspray gegen den Angreifer ein. Der Angreifer wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Gegen beide Beteiligte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Salem

Kollision zwischen Motorrad und Pkw

Am Samstag gegen 17:20 Uhr fuhr die 18-jährige Motorradfahrerin samt Sozia die L200a von Tüfingen in Richtung Salem und kam in einer Rechtskurve vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Skoda einer 31-Jährigen. Die 23-jährige Sozia wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die restlichen Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 13000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell