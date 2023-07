Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Gärtnerei auf Klinikgelände fängt Feuer und stürzt vor Eintreffen der Feuer teilweise ein.

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf Montag, 31. Juli 2023, 18.12 Uhr, Bergische Landstraße, Ludenberg

Schwarze Rauchschwaden waren über der Stadt zu sehen, als die Feuerwehr um 18.12 Uhr zu einer brennenden Gärtnerei einer Düsseldorfer Klinik in Ludenberg gerufen wurde. Momentan gibt es keine Erkenntnisse über verletzte Personen, die Nachlöscharbeiten dauern an.

Aufgrund der Meldung und der Lage der Gärtnerei auf einem Klinikgelände entsendete die Leitstelle sofort drei Löschzüge und Sondereinheiten in Richtung der Gärtnerei. Auf der Anfahrt meldeten die ersten Einsatzkräfte bereits weit sichtbaren Rauch. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellten die Feuerwehrleute fest, dass es vor ihrer Ankunft bereits zu einem Teileinsturz des 15x25m großen Gebäudes gekommen war. Durch die gleichzeitige Brandbekämpfung von zwei Seiten konnte eine Ausbreitung verhindert und das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Dabei waren unter anderem zwei Drehleitern und ein Tanklöschfahrzeug mit Wasserwerfern im Einsatz. Aufgrund der Einsturzgefahr können zurzeit nicht alle Glutnester abgelöscht werden. Die Arbeiten dauern noch an. Aktuell befinden sich zirka 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr - Technik- und Kommunikationszug, der Feuerwachen Gräulinger Straße, Münsterstraße, Behrenstraße und Posener Straße, sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes, im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis spät in die Nacht andauern.

