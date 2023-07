Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vandalen in Pößneck unterwegs

Pößneck (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag zogen bislang unbekannte Personen durch die Breite Straße in Pößneck. Hierbei rissen sie u.a. einen gelben Postbriefkasten von einer Fassade, nahmen diesen bis zur Krautgasse mit und ließen diesen dann dort liegen. Weiterhin beschädigten sie eine Schaufensterscheibe, an einem weiteren Haus verbogen sie einen Blitzableiter und schmierten im weiteren Verlauf Graffiti an Fassaden.

Die Polizei bittet hierzu um sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell