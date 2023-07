Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und sechs Pkw - sechs Verletzte

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 07. Juli 2023, 07.36 Uhr, BAB 46 AS Düsseldorf Holthausen,

Gegen 07.36 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Verkehrsunfall zwischen einem LKW und sechs PKWs, bei dem auch Personen eingeklemmt sein sollten. Umgehend entsendete die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einheiten nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle eintrafen, stellte sich die Situation dem Einsatzleiter so dar, dass keine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt war, aber insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Eine weitere Person war unverletzt. Die Verletzten wurden von Notfallsanitätern und Notärzten des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt untersucht und behandelt. Die vier Schwerverletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die beiden Leichtverletzten sowie die Betroffene unverletzte Person mussten nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Während der Rettungsmaßnahmen kam es zu einer Vollsperrung der A 46 in Fahrtrichtung Wuppertal. Die Polizei leitete den Verkehr weiträumig um. Die Untersuchung der Unfallursache wurde durch die Polizei aufgenommen.

