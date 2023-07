Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230707-1: Motorradfahrer und Fahrradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Pulheim (ots)

Rettungshubschrauber an Unfallstelle

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (6. Juli) in Pulheim sind zwei Zweiradfahrer (22, 78) schwer verletzt worden. Mit Rettungswagen sind der 22-Jährige in ein Krankenhaus und der 78-Jährigen in eine Klinik gebracht worden. Polizisten sperrten die Kreisstraße (K) 24 zwischen der Bundesstraße (B) 59 und dem Kreisverkehr Otto-Lilienthal-Straße in beide Fahrtrichtungen bis etwa 18.30 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 22-Jährige mit seinem Motorrad auf der K 24 in Fahrtrichtung Otto-Lilienthal-Straße unterwegs. Zeitgleich habe ein Fahrradfahrer die Fahrbahn überquert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer. Die Männer stürzten und zogen sich die schweren Verletzungen zu.

Polizisten sperrten den Bereich der Unfallstelle ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten das beschädigte Motorrad ab. (sc)

