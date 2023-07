Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230706-1: Zeugensuche nach Raubdelikt auf Jugendlichen

Frechen (ots)

Polizeifahndung nach vier Tatverdächtigen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach vier 13- bis 15-Jährigen, die am Mittwochabend (5. Juli) einen 14-Jährigen bedroht haben und mit der Geldbörse des Jungen geflüchtet sein sollen. Alle Tatverdächtigen sollen jeweils eine Bauchtasche der Marke 'Gucci' sowie eine Kappe getragen haben. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Einer der Täter soll korpulent sein. Zur Tatzeit habe er eine Kappe sowie Schuhe, Hose und eine Jacke mit Fell in schwarz getragen. Ein Komplize habe eine normale Statur und sei etwa 165 Zentimeter groß. Er sei mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose mit blauen Streifen sowie blauen Schuhen der Marke 'Asics' bekleidet gewesen. Ein weiterer Verdächtiger habe eine Körpergröße von etwa 150 Zentimeter und eine normale Statur. Er soll ein langes blaues Oberteil, eine Jeans mit hellen Flecken sowie weiße Schuhe von 'Asics' getragen haben. Der vierte Tatverdächtige sei von normaler Statur und soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Laut ersten Erkenntnissen war der Geschädigte gegen 19 Uhr mit einem Zeugen auf der Fußgängerbrücke zwischen der Augustinusstraße und der Aachener Straße unterwegs. Dort sollen ihn die vier Unbekannten angesprochen haben. Kurz darauf sollen die Verdächtigen den Jugendlichen auf dem Gehweg der Aachener Straße aufgefordert haben sein Geld herauszugeben. Dabei soll der etwa 165 Zentimeter große Täter ihn mit einem metallischen Gegenstand bedroht haben. Der 14-Jährige habe sein Portemonnaie an die Angreifer ausgehändigt. Diese rannten samt Beute in Richtung Fußgängerbrücke davon. Laut Zeugenangaben warfen die Jugendlichen die Geldbörse am Bahnhof weg und stiegen in die S-Bahn-Linie (S19) in Fahrtrichtung Hennef (Sieg).

Alarmierte Polizisten befragten den Geschädigten sowie Zeugen am Tatort und stellen das Portemonnaie sicher. (sc)

