POL-REK: 230705-6: Unbekannte entwendeten Tresor samt Bargeld

Pulheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach unbekannten Tätern, die zwischen Samstagabend (1. Juli) und Dienstagmorgen (4. Juli) einen Tresor samt Bargeld aus einem Restaurant in Pulheim entwendet haben sollen. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen bemerkte ein Zeuge am Dienstag um 6.45 Uhr den Einbruch in die Gaststätte an der Rommerskirchener Straße. Ein Mitarbeiter des Lokals stellte im Beisein hinzugerufener Polizisten fest, dass der oder die Unbekannten einen Tresor samt Bargeld aus dem Lokal entwendet hatten. Die Einbrecher hebelten ersten Ermittlungen zufolge ein Fenster auf, um in das Restaurant zu gelangen.

Für die weiteren Ermittlungen sicherten Beamte Spuren am Tatort. (sc)

