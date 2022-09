Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall auf Supermarkt Parkplatz

Landkreis Sömmerda (ots)

Mittwochmittag gegen 11:30 Uhr kam es auf einem Supermarkt Parkplatz in Elxleben zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei übersah der Mann eine hinter seinem Auto stehende 84-jährige Dame und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich so schwer, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (DS)

