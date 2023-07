Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 02.07.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Wasserwerksweg in Aurich eine Scheibe eines weißen Seat Leon von bisher unbekannten Tätern eingeschlagen und ein im Pkw liegendes Kartenetui entwendet. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Aurich - weiterer Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, kurz nach 21:00 Uhr, wurde in Aurich in der Straße Lambertshof eine Scheibe eines dort abgestellten weißen Pkw Peugeot eingeschlagen und eine im Pkw liegende Geldbörse entwendet. Auch hier werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen gemacht haben, die zur Ergreifung des bisher unbekannten Täters führen können.

Aurich - versuchter Handtaschenraub

Am Samstag kam es kurz nach 18:00 Uhr in der Hafenstraße in Aurich zu einem versuchten Handtaschenraub. Zwei bisher unbekannte, vermutlich jüngere, männliche Täter versuchten einer 62-jährigen in Norden wohnenden Frau ihre Handtasche zu entreißen, welche sie über die Schulter getragen hatte. Hierdurch kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Die Täter ließen letztendlich von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich fußläufig. Zeugen, die dies beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Tannenhausen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, kurz vor 01:00 Uhr, überquerte ein in Aurich wohnender 25-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad in Tannenhausen vom Stiekelriegweg kommend den Ol Streek und fuhr gegen einen dort abgestellten Pkw, welcher hierdurch leicht beschädigt wurde. Der Kleinkraftradführer verletzte sich hierbei leicht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten dann fest, dass der Führer des Kleinkraftrades nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein dementsprechendes Verfahren eingeleitet.

Aurich - Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Aurich ein abgestellter schwarzer Ford Ka von einem bisher unbekannten Kraftfahrzeug, vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Der unfallverursachende Kraftfahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zur Unfallzeit stand der beschädigte Ford Ka auf einem Parkplatz im Bereich der Straße Bahndamm.

Am Samstag, kurz vor 11:00 Uhr, kam es auf der Straße Dreekamp zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Kraftfahrzeugführer biegt mit seinem Pkw von den Parkplatzzufahrten des dortigen Baumarktes bzw. Einkaufcenters nach links auf die Straße Dreekamp. Hierbei übersieht dieser eine 82-jährige, in Südbrookmerland wohnende, Führerin eines grauen Pkw MB, welche den Dreekamp in Richtung der B 72 befuhr. Es kam zu einer Berührung der beiden Kraftfahrzeuge. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt aber unbeirrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den jeweiligen Unfallverursachern machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Berumerfehn - Körperverletzung

Am Sonntag, gegen 01:50 Uhr, kam es auf einer Veranstaltung in Berumerfehn zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Während der Schlichtungsversuche des Sicherheitsdienstes wird ein 35-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes durch einen 22-jährigen Wiesmoorer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Rettungsdienst wird der Verletzte ärztlich versorgt. Dem Wiesmoorer droht jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Norden - Polizeibeamte mehrfach beleidigt

Ein 52-jähriger Mann aus Leezdorf wollte in der Samstagnacht eine Musikbar in Norden nach mehrfacher Aufforderung durch den Ladenbesitzer nicht verlassen. Als die Polizei eintraf, wurden diese durch den 52-Jährigen mehrfach beleidigt. Da dieser sich nicht ausweisen konnte und zunächst falsche Personalien angab, wurde er zur Polizei nach Norden verbracht. Auch auf der Wache der Polizei wurden die Polizeibeamten mehrfach beleidigt. Abschließend konnten die Personalien ermittelt werden. Eine Strafanzeige u.a. wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung wurden gegen den Leezdorfer eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Verkehrsunfallflucht

Am 01.07.2023 kam es zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-jährige Carolinensielerin befuhr mit ihrem Elektrokrankenfahrstuhl die Raiffeisenstraße. Dort kam ihr ein Pkw entgegen. Hierbei erschreckte sich die 85-Jährige und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sie sich leicht. Der Pkw setzte die Fahrt fort. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462 - 9110 zu melden.

