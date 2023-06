Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Westerholt ereignet. Zwischen 16 Uhr und 19 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug auf der Auricher Straße, vermutlich in Richtung Westerholt, und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer gemauerten Dammstelle und beschädigte diese. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04971 926500.

Norden - Unfall mit E-Scooter

Eine 23-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Norden verletzt worden. Die Frau stieß gegen 12 Uhr auf dem Fahrradweg der Heerstraße mit einer 34-jährige Fahrradfahrerin zusammen. Die Fahrerin des E-Scooters wurde leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 049319210 zu melden.

Aurich - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz im Lerchenweg in Aurich hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 14 Uhr und 14.50 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken gegen die Front eines Opel Mokka X. Der Wagen wurde an der Front beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Halbemond - Autofahrerin verletzt

Am Donnerstag ist bei einem Unfall in Halbemond eine Autofahrerin verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Toyota-Fahrer war gegen 17.10 Uhr auf der Straße Am Berumerfehnkanal unterwegs und wollte nach links auf die Halbemonder Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine 21-jährige BMW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen.- Die 21-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 13.000 Euro.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Mercedes wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz in Aurich beschädigt. Ein Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr gegen den blauen Mercedes C 300 und fuhr unerlaubt davon. Der Unfall ereignete sich vor einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell