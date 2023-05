Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine schwerverletzte Person nach Zusammenstoß zweier PKW

Gangelt-Birgden (ots)

Auf dem Hoferweg ereignete sich am 15. Mai (Montag), gegen 13.45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Der 52 Jahre alte Gangelter fuhr mit seinem PKW aus Richtung Geilenkirchener Straße kommend über den Hoferweg. In Höhe eines Kfz-Betriebs wollte zur gleichen Zeit ein 29-jähriger Waldfeuchter mit einem PKW von einem Werkstattgelände nach rechts auf den Hoferweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug des 52-Jährigen und beschädigte zwei weitere geparkte Kfz. Er wurde auf Grund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

