Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Motorrad gestohlen

In Wittmund ist in der Nacht zu Montag ein Motorrad gestohlen worden. Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 9.20 Uhr, betraten Unbekannte nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Grundstück an der Klusforder Straße. Dort entwendeten sie ein hochwertiges Motorrad der Marke Polaris (Modell: Victory Ness Jackpot) mit Wittmunder Kennzeichen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Stedesdorf - Fußgänger schwer verletzt

Ein 16-jähriger Junge ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Stedesdorf schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Esenser Straße unterwegs, als in Höhe der Bushaltestelle der Jugendliche zu Fuß die Fahrbahn querte. Der Audi-Fahrer erfasste den Jungen, der dadurch schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell