Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Tür beschädigt

Norderney - Mit Lastenrad gestürzt

Wiesmoor - Radfahrer übersehen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Tür beschädigt

Am Ihler Meer wurde die Tür eines Toilettenhauses beschädigt. Unbekannte zerstörten im 1. Kompanieweg den Glaseinsatz der Eingangstür. Die Tatzeit ist zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Mit Lastenrad gestürzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf Norderney verletzt worden. Die 53-jährige Frau fuhr am Dienstag gegen 11.30 Uhr mit einem Lastenfahrrad auf der Kirchstraße und geriet nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt ins Schlingern. Sie stürzte mit dem Rad und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Wiesmoor - Radfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer kam es am Dienstag in Wiesmoor. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf der Wittmunder Straße in Fahrtrichtung Wiesmoor. In Höhe der Hausnummer 79 wollte er rückwärts auf eine Einfahrt fahren und stieß hierbei auf dem dortigen Radweg mit einem 86-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

