POL-UL: (UL) Langenau - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte stahlen in Langenau zwischen Montag und Mittwoch die Kennzeichen von einem VW.

Ulm (ots)

Der VW Golf stand in der zeit zwischen Montag 12 Uhr und Mittwoch 23 Uhr auf dem Park and Ride Parkplatz an der Anschlussstelle Langenau an der A7. Ein Dieb montierte an dem Auto das vordere und hintere Kennzeichen ab. Der Polizeiposten Dornstadt (Telefon 07348/96790) hat die Ermittlungen aufgenommen.

