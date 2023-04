Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Sattel und Reifen gestohlen

Am Donnerstag machte sich ein Unbekannter in Giengen an einem Fahrrad zu schaffen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei berichtet, stellte ein 17-Jähriger sein Fahrrad am Donnerstag verschlossen an einem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße ab. Das Rad stand dort zwischen 6.30 und 16.30 Uhr. In diesem Zeitraum entwendete ein Unbekannter Vorderreifen und Sattel. Das Polizeirevier Giengen (Tel.: 07322-9653 430) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde so etwas passieren. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

