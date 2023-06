Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrerin verletzt

Pewsum - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich - Ohne Versicherung und berauscht unterwegs

Dornum - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrerin verletzt

Eine 24-jährige Autofahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 8.10 Uhr mit einem VW auf der Dornumre Straße in Fahrtrichtung Westerholt. Als sie in den Stürenburgweg abbiegen wollte, reagierte ein nachfolgender 55-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Pewsum - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Pewsum hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein VW Up wurde zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr vor einem Supermarkt in der Schatthausstraße beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

Aurich - Ohne Versicherung und berauscht unterwegs

Ein 36 Jahre alter Mann auf einem Roller ist am Montag in Aurich in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Der Mann fuhr auf der Esenser Straße, als die Beamten ihn stoppten. Sie stellten fest, dass der Roller des Mannes nicht versichert war. Zudem stand der Fahrer unter Drogeneinfluss. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff Kokain. Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Dornum - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Dornum. Gegen 11.50 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit einem Skoda auf der Accumer Riege und touchierte in Höhe der Hausnummer 36 einen entgegenkommenden Opel am Außenspiegel. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte mit dem Skoda weiter in Richtung Dornum. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell