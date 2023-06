Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Halbemond - Stromkasten beschädigt

Dornum - Autos kollidierten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag auf der Esenser Straße in Aurich ereignet. Zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Pferdemarktkreuzung, in Höhe der Hausnummer 9, den Außenspiegel eines geparkten Hyundai Atoz. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Unbekannte. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Halbemond - Stromkasten beschädigt

In der Halbemonder Straße in Halbemond wurde am Donnerstag ein Stromkasten beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen 13.30 Uhr mit einem Pkw oder Zweirad gegen den Stromkasten in Höhe einer Bushaltestelle und flüchtete unerlaubt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Dornum - Autos kollidierten

Am Montagmorgen kam es in Dornum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Gegen 7.35 Uhr fuhr eine 28-Jährige mit einem Peugeot auf der Straße Zur Haltestelle und wollte nach links auf die Accumer Riege abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine von links kommende 33-jährige VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell