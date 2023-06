Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 24./25.06.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - E-Bike entwendet

Am Samstagabend kam es zu einem Diebstahl eines E-Bikes an der Norderwieke Nord in Großefehn. Nachdem der 57-jährige Eigentümer des Fahrrades dieses kurz für einen Zwischenstopp unter dem Carport seines Grundstücks abgestellt hatte, wurde das unverschlossene E-Bike von einer bislang unbekannten männlichen Person entwendet. Der Täter entfernte sich in Richtung Wiesmoor. Nach einer Verfolgung verlor der Geschädigte den Fahrraddieb aus den Augen. Die Person war dunkel gekleidet, hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und war etwa 180cm groß. Das graue E-Bike des Herstellers Husquarna hatte eine Wert von 2.700 Euro. Hinweise zum Täter oder zum Fahrrad nimmt die Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 entgegen.

Aurich - Fahrraddiebstahl scheitert an Kettenschloss Mit einer Brechstange und einem Schraubendreher versuchte ein 26-Jähriger am Samstagnachmittag vor einem Baustoffgeschäft in der Raiffeisenstraße in Aurich, ein verschlossenes Pedelec zu entwenden. Die Tat wurde durch einen 41-jährigen Zeugen mit dem Handy gefilmt. Nachdem der Täter das Fahrradschloss nicht knacken konnte, entfernte er sich zunächst vom Tatort, konnte aber im Rahmen der Fahndung von den eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden die entsprechenden Werkzeuge und außerdem Drogen bei dem Beschuldigten gefunden. Gegen den Mann, welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurden Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Aurich - Zeugen nach Fahrraddiebstahl am Badesee gesucht Am Samstag kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:40 Uhr am Badesee in Tannenhausen zu einem Diebstahl eines Mountainbikes. Der 15-jährige Eigentümer hatte das Fahrrad in einem der Fahrradständer am Eingang des Badesees verschlossen abgestellt. Als der aus Aurich stammende Jugendliche mit dem Mountainbike nach Hause fahren wollte, fand er nur noch das durchtrennte Kettenschloss vor. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein hellgraues Mountainbike der Marke Focus. Es hatte einen Wert von etwa 1.300 Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 entgegen.

Aurich - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines VW Fox ein, welcher im Lazarettweg in Aurich stand. Im Anschluss wurden aus dem Fahrzeuginneren zwei Rucksäcke mit diversen persönlichen Sachen des aus Aurich stammenden 28-jährigen Geschädigten entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fahren unter Alkoholeinfluss Erheblich alkoholisiert befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw VW Crafter am frühen Samstagabend den Nelkenweg in Südbrookmerland. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit über 2 Promille unterwegs war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Südbrookmerländer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Südbrookmerland - Auffahrunfall mit mehreren leichtverletzten Personen Am Samstagmittag kam es auf der Emder Straße in Georgsheil zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw und mehreren verletzten Personen. Eine 40-jährige Auricherin befuhr mit ihrem VW Multivan die Emder Straße in Richtung Aurich. In Höhe der Einmündung zur Norder Straße musste sie ihren Pkw verkehrsbedingt an einer rotlichtzeigenden Ampel halten. Eine aus Emden stammende 21-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel Corsa auf den Multivan auf. Die beiden Unfallbeteiligten als auch die 5, 9 und 11 Jahre alten Insassen im Multivan wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der Pkw der Emderin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro.

Aurich - Unfall zwischen Roller und Pkw

Am Samstagnachmittag kam es auf der Straße Am Tiergarten in Aurich zwischen einem Rollerfahrer und einem Pkw zu einem Verkehrsunfall. Der 23-Jährige fuhr mit seinem Roller von einem Waldweg auf die Straße Am Tiergarten, um diese zu queren. Hierbei übersah er den von links kommenden bevorrechtigten Pkw VW Passat eines 45-jährigen Aurichers. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Rollerfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 23-jährige Auricher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges

Aurich - Landesparteitag der SPD

In der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr veranstaltete die niedersächsische SPD ihren Landesparteitag in der Sparkassen-Arena an der Emder Straße in Aurich. Neben dem Ministerpräsidenten Stephan Weil nahm u.a. der Bundesminister für Verteidigung, Herr Boris Pistorius, die Ministerin für Inneres und Sport, Frau Daniela Behrens, und ca. 350 Delegierte sowie weitere Gäste am Landesparteitag teil. Gegen 09:00 Uhr erschienen 15 Aktivisten von "Greenpeace" auf dem Vorplatz des Veranstaltungsgeländes und bauten dort eine Luftfigur in Form eines gelben Rohres auf. Dieses war mit der Aufschrift "Gasbohrung vor Borkum stoppen! Greenpeace" versehen. Des Weiteren wurden Transparente gezeigt und Flyer an Passanten verteilt. Der Protest der Aktivisten verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Den Auflagen und beschränkenden Verfügungen wurde Folge geleistet. Der Bundesminister für Verteidigung verließ die Veranstaltung gegen 14:15 Uhr und wurde durch Begleitkräfte zum Mehrzweckgelände nach Tannenhausen begleitet, von wo aus er mit einem Hubschrauber ausgeflogen wurde. Insgesamt verlief der Landesparteitag ohne Störungen und besonderer Vorkommnisse und wurde offiziell um 17:30 Uhr beendet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Körperverletzung während einer Feier Auf einer privaten Feier wurde am Samstagabend im Warfenweg in Norden ein 25-jähriger Mann durch einen derzeit unbekannten Täter mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte das leicht verletzte und alkoholisierte Opfer ab. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter Telefon Tel.: 04931 9210 zu melden.

Marienhafe - Diebstahl in einer Edeka Filiale Am Samstagmittag wurde gegen 13:30 Uhr einer 17-Jährigen während ihres Aufenthalts in einer Edeka Filiale die schwarze Kunstlederhandtasche entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter Telefon 04931 9210 oder bei der Polizeistation Marienhafe unter Telefon 04934 910590 zu melden.

Hinte - eskalierter Nachbarschaftsstreit Nach einem Nachbarschaftsstreit versuchte am Samstagabend ein 40-Jähriger mit einem Hammer auf seinen 55-jährigen Nachbarn einzuwirken. Der 55-Jährige schlug daraufhin seinen Nachbarn mit der Faust in das Gesicht. Die beiden aus Hinte stammenden Männer blieben bei der Auseinandersetzung unverletzt. Sie müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und einer vollendeten Körperverletzung verantworten.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt Am Samstagnachmittag kam ein 53-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt im Bereich des Burggrabens in Norden zu Fall. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Test ergab einen Wert von weit über 2 Promille. Obwohl der Norder keinen Fahrradhelm trug, blieb er glücklicherweise bei dem Sturz unverletzt. Es wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Norddeich - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Samstagabend kam es im Dörper Weg in Norddeich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 42-jährige Fahrer eines Dacia wollte vom Dörper Weg nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah dabei den ihm entgegenkommenden 16-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der aus Norden stammende 16-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Da er während der Fahrt ein Handy benutzte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. Der aus dem Landkreis Göttingen kommende Kraftfahrzeugführer muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Sowohl der E-Scooter als auch der Pkw blieben weiterhin fahrbereit.

Osteel - Verkehrsunfall zwischen zwei E-Bike-Fahrern Am Samstagabend kam es in Osteel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 36-jährigen E-Bike-Fahrer und einer 39-jährigen E-Bike-Fahrerin. Beide waren auf der Brookmerlander Straße in Osteel unterwegs, als sie im Begegnungsverkehr miteinander kollidierten. Beide stürzten durch den Zusammenstoß, wobei sich die aus Marienhafe stammende E-Bike-Fahrerin schwer verletzte und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem E-Bike-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab über 1 Promille. Gegen den Norder wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ein Fahrradhelm wurde von beiden Verkehrsteilnehmern nicht getragen.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell