Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Auto zerkratzt

Upgant-Schott - Diebstahl auf Supermarktparkplatz

Hage - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Auto zerkratzt

In der Schatthausstraße in Pewsum haben Unbekannte ein Auto beschädigt. Auf einer Auffahrt zerkratzten die Täter am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr die Fahrer- und Beifahrertür eines VW Golf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 04931 9210.

Upgant-Schott - Diebstahl auf Supermarktparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Widzel-Tom-Brook-Straße in Upgant-Schott hat sich am Donnerstag ein Diebstahl ereignet. Eine 64 Jahre alte Frau legte gegen 15 Uhr ihre Handtasche in den Kofferraum ihres Pkw und brachte einen Einkaufswagen zurück zur wenige Meter entfernten Station. In diesem kurzen Zeitraum entwendete ein Unbekannter die Tasche aus dem geschlossenen Kofferraum. In der Tasche hatte sich unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld befunden. Ein Zeuge beobachtete die Tat und soll vor Ort noch kurz mit der Frau gesprochen haben. Dieser junge Mann sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hage - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Hage schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr auf der Straße Am Edenhof gegen 17.50 Uhr ein 53-jähriger Mann mit einem Smart und wollte an der Einmündung zur Halbemonder Straße nach rechts abbiegen. Hierbei stieß er mit einer 70-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen, die dort Vorfahrt hatte. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell