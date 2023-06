Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Ein 40-jähriger Mann hat am Mittwoch in Aurich betrunken einen Verkehrsunfall verursacht. Er fuhr gegen 16.50 Uhr mit einem Ford auf der Esenser Straße und erkannte nach ersten Erkenntnissen zu spät, dass ein Hyundai vor ihm verkehrsbedingt hielt. Es kam zum Auffahrunfall. In dem Hyundai wurde der 31-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 40-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte, leistete der 40-Jährige Widerstand und schlug nach den Beamten. Ein Polizist wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen den 40-Jährigen gefertigt. Er muss sich nun strafrechtlich für seine Taten verantworten.

Norden - Hoher Sachschaden nach Unfall

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch bei einem Unfall in Norden entstanden. Eine 53-jährige Frau fuhr gegen 17 Uhr mit einem VW auf der Baumstraße in Richtung An der Gartenallee. Beim Überqueren der Schulstraße übersah sie offenbar einen von rechts kommenden 37-jährigen Porsche-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Kreuzstraße in Aurich ist am Mittwoch eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 18 Uhr musste die 63-jährige VW-Fahrerin an der Kreuzung zur Leerer Landstraße aufgrund einer Rot zeigenden Ampel warten. Ein nachfolgender 29-jähriger Renault-Fahrer erkannte die Situation offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf. Die Frau wurde leicht verletzt.

Südbrookmerland - Radfahrer gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Südbrookmerland einen beteiligten Fahrradfahrer. Am Mittwoch gegen 18 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit dem Fahrrad von dem Gelände eines Kindergartens in der Ringstraße nach rechts auf den dortigen Fahrradweg. Hier kam ihm nach ersten Erkenntnissen ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegen und sie stießen zusammen. Der 34-Jährige stürzte und wurde verletzt. Der bislang unbekannte zweite Radfahrer soll sich kurz erkundigt haben, dann aber weitergefahren sein. Er wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt oder älter, mit weißgrauen Haaren und einem weißen Vollbart. Er trug eine Latzhose und war mit einem Fahrrad mit Lastenanhänger unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland unter 04942 204200 entgegen.

