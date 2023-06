Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Diebstahl

Aurich - Radfahrer kollidierten

Südbrookmerland - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Diebstahl

In einer Kirche auf Norderney kam es am Dienstag zu einem Diebstahl. Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr betraten Unbekannte die Inselkirche in der Kirchstraße und versuchten nach ersten Erkenntnissen an die Kollekte zu gelangen. Außerdem wurden zwei Türen aufgebrochen. Ob Diebesgut erlang wurde, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer kollidierten

Zwei Radfahrer sind am Dienstag in der Auricher Innenstadt kollidiert. An der Ecke Hoheberger Weg / Bundesstraße 72 stießen gegen 7.40 Uhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer und ein entgegenkommender 16-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Radweg zusammen. Der 13-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort und brachte den Jungen ins Krankenhaus.

Südbrookmerland - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Südbrookmerland ereignet hat. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein elfjähriger Junge mit dem Fahrrad von einem Schotterweg auf den Erdbeerring und stieß hierbei mit einer bislang unbekannten Autofahrerin zusammen. Der Junge wurde leicht verletzt. Die Frau soll noch aus dem Auto ausgestiegen sein, dann aber ihre Fahrt fortgesetzt haben. Bei ihrem Auto soll es sich um einen roten Pkw mit Auricher Städtekennung (Kennzeichenfragment AUR-KO...) gehandelt haben. Die Polizei bittet die Autofahrerin sowie mögliche Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

