Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Verkehrskontrollen

Landkreis Aurich (ots)

Im Zusammenhang mit dem Verkehrssicherheitstag zum Schwerpunktthema "Rücksichtnahme" sind am Dienstag in Wiesmoor und Großefehn vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt worden. Polizeibeamte haben am Vormittag mehr als 60 Fahrzeuge angehalten. Die meisten davon waren Autos. Aber auch Lkw, Motorräder, E-Scooter und Fahrräder wurden kontrolliert. Insgesamt stellten die Beamten 24 Verstöße fest. In acht Fällen nutzten Fahrzeugführer während der Fahrt das Mobiltelefon. Bei sechs Auto- und Lkw-Fahrern war der Sicherheitsgurt nicht angelegt. Darüber hinaus wurden mit Verkehrsteilnehmern verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Solche Verkehrskontrollen werden in der Region auch weiterhin stattfinden - angekündigt und auch unangekündigt.

