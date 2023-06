Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Auto kollidiert mit Bus

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Auto kollidiert mit Bus

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Großheide mit einem Bus kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 38 Jahre alte Frau gegen 12.50 Uhr mit einem VW auf dem Königsweg in Richtung Willmsfeld. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Bus zusammen. Durch den Aufprall landete der VW in einem Graben. Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der 56-jährige Busfahrer wurde leicht verletzt. Die beiden 17 und 20 Jahre alten Fahrgäste in dem Bus blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Der VW musste von einem Abschlepper geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell